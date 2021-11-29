Им не позавидуешь: как дети на Донбассе уже восьмой год живут под обстрелами (видео)

Более восьми сотен нарушений тишины только за сутки. В очередной раз миссия ОБСЕ фиксирует многочисленные взрывы вдоль линии разграничения на Донбассе. Война не утихает уже восьмой год. За это время маленькие дети стали подростками, но так и не познали мирной жизни.

История Екатерины Пошелюзной

Полуразрушенные районы Авдеевки: опустевшие многоэтажки, рядом – настоящее минное поле. Таким маршрутом Катя каждый день идет в школу.

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"Даже если слышны взрывы, уже никто не бежит, не прячется. Все просто продолжают свою работу, дела, идут куда-то", — рассказывает жительница Авдеевки Екатерина Пошелюзная.

Война пришла, когда девочке было девять лет.

"Пришлось, наверное, детям раньше повзрослеть, осознать, что детство закончилось рано из-за этого", — говорит Екатерина Пошелюзная.

Свой первый день войны помнит до мелочей. До первого обстрела оставались считанные минуты. Она ждала подружку – совсем одна на чужой улице.

"Начались взрывы, но сначала я, конечно, не поняла что это, потому что раньше мы не слышали", — делится воспоминаниями Екатерина.

Взрывы не прекращаются

С тех пор взрывы в Авдеевке почти не стихают. В школу, где учится Екатерина, снаряды прилетали не раз. То в кабинет зарубежной литературы, то в кабинет математики или биологии, — вспоминает директор авдеевской школы Лариса Гончаренко.

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Юные свидетели вооруженного конфликта решились рассказать о своем "первом дне войны". Дети писали на эту тему эссе.

"Писали о том, что война это страшно, что пережить то, что пережили они, — никому не желают", — говорит учительница Авдеевской школы №2 Лариса Савенко.

История Владислава Нелипы

Конкурс эссе организовал Фонд Рината Ахметова. Оценивали же вместе с представителем Министерства образования. Произведения прислали две с половиной тысячи учеников из Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

"Очевидно было, что мне нужно было это написать. Я хотел высказаться", — рассказывает житель Марьинки Владислав Нелипа.

Владиславу есть что сказать после семи лет жизни в прифронтовой Марьинке.

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"Война — это одно из самых ужасных событий, которое может случиться. Я хотел донести, что мир очень важен и его нужно беречь", — отметил парень.

Из окна детской комнаты он видит донецкие терриконы. Такая близость к линии фронта крайне опасна.

"По небу летели такие ленты красные, оранжевые, ярких цветов. Они несли смерть сюда", — говорит Владислав Нелипа.

Под землей в подвале — безопаснее. Там, во время обострения боевых действий, парень прятался с мамой.

"Мы иногда выходили просто подышать воздухом, еще что-то, ну а так мы сидели там неделю или еще больше", — вспоминает парень.

От ужасной реальности долгими ночами, в сыром укрытии Влада спасали фантастические произведения.

"Я зачитывался и просто убегал от реальности. Часто я читал и в бомбоубежище, когда было освещение", — рассказывает житель Марьинки Владислав Нелипа.

А теперь он и сам взялся за творчество. Размышляет над очередным сюжетом новеллы.

"Могу по дороге что-то придумать какую-то идею, потом просто начать писать", — говорит Владислав.

Его авторские способности оценили на многих школьных конкурсах. А недавно Владислав получил особую награду. Мальчик из Марьянки написал эссе о первом дне войны и стал призером конкурса Фонда Рината Ахметова.

"Хочется сказать Ринату Ахметову большое спасибо за всю помощь, потому что помощь уже давно и хочется сказать спасибо за такие конкурсы", — благодарит житель Марьинки Владислав Нелипа.

Такая важная помощь

За годы вооруженного конфликта Фонд Рината Ахметова оказал жителям Донбасса беспрецедентную помощь. Выдано двенадцать с половиной миллионов продуктовых наборов. Спасено три с половиной миллиона жизней.

"Можно ли оставить тех, кто оказался один на один с войной? Тех, кому особенно сложно, пожилых людей, многодетных мам, детей? Для меня ответ очевиден. Поэтому я не буду прекращать помогать. Надо помнить и делать все, чтобы трагедия Мирных Донбасса никогда не повторилась", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Вооруженный конфликт длится восьмой год. И крайне важно сохранить уникальные свидетельства боевых действий. Цель музея "Голоса Мирных" собрать сто тысяч историй, ведь это поможет создать полную картину того, что происходит. Воспоминания школьников, которые воочию видели войну, обязательно будут сохранены.

"Кроме того, что все эти истории, все 2,5 тысячи станут частью архива музея "Голоса Мирных, мы еще издадим книгу из воспоминаний, из показаний наших героев, соберем один сборный день — день, в который началась война", — говорит член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

А еще подростки-победители получают подарки. Современные гаджеты помогут им в творчестве и обучении.

"Я хочу передать большое спасибо Ринату Ахметову за то, что есть такие конкурсы, за то, что дети могут рассказать о наболевшем", — отметила жительница Авдеевки Екатерина Пошелюзная.

Владислав не прекращает верить в мир

Владислав из Марьянки верит, что его рассказ услышат миллионы людей, и придет такой долгожданный мир.

"Я надеюсь посмотреть в окно и увидеть там мирное небо без взрывов и всего того, что принесла сюда война", — поделился мечтой Владислав Нелипа.

Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Предотвращение гуманитарной катастрофы на Донбассе благодаря работе Фонда Рината Ахметова также войдет в историю преодоления событий на востоке страны, спасая более миллиона человек.

"Проект "Голоса мирных" — это проект о важных моментах истории тех людей, которые столкнулись с войной лично. Это проект о мыслях, о чувствах, о которых не нужно забывать ни в коем случае", — подчеркнула жительница Авдеевки Оксана Борисова.

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