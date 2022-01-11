Музей "Голоса мирных" пополнился очередной историей о войне на Донбассе (видео)

Она успела сесть в последний поезд, вывозивший людей как можно дальше от обстрелов. И потом еще долго, услышав гул самолетов, пряталась и привыкала к мирному небу. Те, чье детство украла война, выкладывают свои болезненные воспоминания — в эссе. Ради мира.

История Валерии

Валерия — душа компании. Однако, слишком серьезная, как на свой возраст, говорят учителя. Потому что из-за войны повзрослела раньше.

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"Когда сюда приехала и видела самолеты и вертолеты, которые низко летят, я сразу бежала прятаться. Долго, конечно, отвыкала от этого всего", — рассказывает призер конкурса эссе "Один день" Валерия Попова.

В село на Запорожье семья школьницы перебралась из Луганска. Рассказывает о бомбоубежищах, обстрелах. Но именно бегство от войны описывает так, будто до сих пор находится в том поезде! 2014. Ей девять, вагоны переполнены женщинами и детьми. Ночью останавливаются в Донецке, где продолжаются бои.

"Зашла женщина с двумя детьми и она сразу спросила: "А куда едет этот поезд?" Потому что она даже не знала, что это за поезд и куда он идет. И вот так без документов, без вещей, с двумя детьми ехала не зная куда. Это было страшно", — вспоминает призер конкурса эссе "Один день" Валерия Попова.

Конкурс эссе "Один день"

Свои воспоминания Валерия рассказала в эссе. Прислала его поздно вечером учительнице. Утром сочинение-исповедь перечитывал весь педколлектив.

"Нам, учителям, действительно было нужно заглянуть в душу ребенка, пострадавшего от военных действий, понять его эмоции, его переживания", — говорит учительница Люцернянского учебно-воспитательного комплекса Леся Брусник.

Работа стала призовой в конкурсе эссе "Один день", который провел Фонд Рината Ахметова. Представители благотворительной организации и амбассадор фонда — телеведущий Олег Панюта — устроили девушке сюрприз. Посетили школу, где учится Лера, и вручили подарки.

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Онлайн-музей "Голоса мирных"

В начале конфликта фонд Рината Ахметова создал гуманитарный штаб, который поддержал мирных жителей на востоке Украины, что помогло выжить 3,5 миллионам людей. Истории пострадавших в войне фонд начал собирать в большой архив — онлайн музей "Голоса мирных", где будут хранить и воспоминания Валерии.

"После прочтения произведения Валерии, я ознакомилась с этим сайтом "Голоса мирных", я увидела, что есть такой музей, есть истории людей. Это очень нужно, это наша история", — отметила учительница Люцернянского учебно-воспитательного комплекса Леся Брусник.

"Когда я написала свое произведение, я не знала, как сложилась судьба других людей. И когда я читала произведения других, я увидела, что я не одна такая", — говорит призер конкурса эссе "Один день" Валерия Попова.

Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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