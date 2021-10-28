Самые влиятельные благотворители Европы обменялись опытом. Среди них — Фонд Рината Ахметова

Самые влиятельные благотворители Европы встретились в Вене, чтобы ответить на современные вызовы в области филантропии. Представители более полтысячи фондов обсуждали и решали: кому помогать, в развитие чего вкладывать средства. Обменивались опытом. Среди них — Фонд Рината Ахметова. Уже несколько лет он привлекает внимание общества к проблемам в Украине и делится с коллегами своим опытом.

От кризиса к возможностям — это лозунг форума самой масштабной благотворительной платформы Европейского центра фондов. Представители благотворительных организаций — а их здесь пол тысячи — собрались впервые с начала пандемии. Решают: как ответить на вызовы настоящего?

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"Это три вызова: изменение климата, цифровая трансформация и социальная ответственность. Активная социальная позиция для того, чтобы помочь людям иметь сильную, независимую позицию и быть участниками партнерских отношений в нашем обществе", — отметил соорганизатор конференции, генеральный директор ERSTE Foundation Борис Марте.

Среди самых влиятельных филантропов Европы — Фонд Рината Ахметова. Крупнейшая благотворительная организация Украины уже 16 лет воплощает в жизнь программы помощи и развития национального уровня. А в последнее время привлекает внимание сообщества к конфликту на Донбассе.

"Для украинских благотворительных фондов, а фонд Рината Ахметова давно является участником этой организации, по сути, представляет Украину в области благотворительности на европейской арене, это возможность сверить свои практики с глобальными трендами, поделиться опытом и получить опыт", — говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фонду Рината Ахметова есть чем поделиться с коллегами. Ведь во время локдауна создал один из лучших образовательных сериалов для школьников "Діджитал-фізра". Проект победил сразу в двух номинациях престижной международной премии. Цифровая трансформация мира неизбежна, говорят представители мощных фондов. Диджитал эпоха диктует главный тренд филантропии — инвестировать в образование.

"Мы должны быть уверены, что дети имеют доступ не просто к образованию, а к качественному образованию. Должны быть уверены, что после школы они будут учиться на протяжении всей жизни и имеют навыки для решения многих больших проблем, которые встают перед нами с молниеносной скоростью", — отметила генеральный директор LEGO Foundation Анн-Биргитте Альбректсен.

Локдауны, которые вводились по миру из-за COVID-19, привели к ограничениям физического контакта между людьми, что, в свою очередь, осложнило помощь.

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"Здесь непросто это дань глобальной диджитализации, а ещё и реакция на локдауны, и на те ограничения, которые наложил на нас ковид — сложнее помогать, когда у тебя очень ограничены возможности физического контакта с благополучателями, и на форуме очень много обсуждается: как делать digital помощь такой же эффективной, как и помощь от человека к человеку", — рассказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Кстати, тема следующего форума EFC, уже в новом 2022 году — проблемы в образовании и науке. И фондам в будущем решать, как их преодолеть.

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