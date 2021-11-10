"Спроси у доктора": иммунолог рассказал, как усилить защиту организма во время пандемии коронавируса

Как усилить защитные функции организма и действительно ли полезны банные процедуры? Необходимы ли для здоровья фрукты и ягоды и что является более важным для укрепления иммунитета? Что прежде всего защищает от тяжелого течения коронавируса — рассказал врач-иммунолог Олег Назар.

Как усилить защитные функции организма — вот о чем мы задумываемся, как только наступают холодные дни. Даже сами себе назначаем иммуностимуляторы, которые якобы укрепляют иммунитет.

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Здоровье сосудов

"Все факторы иммунитета находятся в крови и лимфе. Для того чтобы быстрее эти клетки добегали туда, где есть инфекция, должна быть хорошая проходимость сосудов", — рассказал главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины Олег Назар.

Поэтому вместо сомнительных препаратов лучше практиковать закаливание, обтирание и банные процедуры. Потому что высокая температура приостанавливает размножение бактерий и вирусов, и таким образом прочищает сосуды, объясняет врач. И добавляет: не менее важным является правильное питание.

"Что является питательной средой для иммунитета? Белок. Как мы говорим: вот, в сезон простуд надо есть фрукты, ягоды, витамины. Это прекрасно, хорошо. Но без белка не будет синтеза антител и интерферона", — говорит врач.

Белок может быть как животного, так и растительного происхождения. А это мясо, рыба, бобы, орехи и тому подобное. Однако единственное, что действительно защитит от тяжелого течения вирусного заболевания — это прививка.

"Мы сейчас очень рекомендуем сочетать вакцинацию от коронавируса с вакцинацией от гриппа. По данным ВОЗ, к нам идут новые штаммы гриппозного вируса", — отметил иммунолог.

Вакцинация населения

На вопрос относительно вакцинации и противопоказаний к прививке иммунолог Олег Назар отвечал и во время прямой трансляции "Спроси у доктора".

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"Высокая температура — воспалительный процесс. Любой — аллергический, иммунологический, инфекционный — это есть уже противопоказания к прививке в настоящее время. Человек должен выздороветь, тогда рассматривается вопрос о дальнейшей прививке", — подчеркнул Олег Назар.

Еженедельно Фонд Рината Ахметова привлекает экспертов по вопросам ковида к прямым эфирам. В рамках проекта "Спроси у доктора" каждый украинец может получить рекомендацию от специалиста.

"Спроси у доктора" — важный проект

"Пандемия коронавируса продолжается. В обществе растет напряжение и не утихают слухи. Чтобы закрыть потребность в объективной информации, Фонд Рината Ахметова продолжает проект "Спроси у доктора", — отметил представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

Полные версии трансляций с опытными врачами есть на страницах Фонда Рината Ахметова в Facebook и YouTube. Материалы проекта "Спроси у доктора" на диджитал-площадках просмотрели около 20-ти миллионов раз.

Украина больше не в зеленом списке ЕС

Европейский Союз исключил Украину из зеленого списка стран из-за ухудшения ситуации с коронавирусной болезнью. Это означает, что для украинских туристов не рекомендуется открывать границы.

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Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, после изъятия Украины из зеленого списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет.

"Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", – написал он в Twitter.

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