"Запитай у лікаря": імунолог розповів, як посилити захист організму під час пандемії коронавірусу

Як підсилити захисні функції організму та чи дійсно корисні лазневі процедури? Чи необхідні для здоров'я фрукти і ягоди та що є більш важливим для зміцнення імунітету? Що передусім захищає від тяжкого перебігу коронавірусу — розповів лікар-імунолог Олег Назар.

Як підсилити захисні функції організму — от про що ми замислюємося, щойно настають холодні дні. Навіть самі собі призначаємо імуностимулятори, які нібито зміцнюють імунітет.

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Здоров'я судин

"Всі фактори імунітету знаходяться в крові та лімфі. Для того, щоб швидше ці клітини добігали туди, де є інфекція, повинна бути хороша прохідність судин", — розповів головний імунолог Національної медичної палати України Олег Назар.

Тож замість сумнівних препаратів краще практикувати загартовування, обтирання та банні процедури. Бо висока температура призупиняє розмноження бактерій та вірусів, й таким чином прочищає судини, пояснює лікар. І додає: не менш важливим є правильне харчування.

"Що є живильним середовищем для імунітету? Білок. Як ми говоримо: ось, в сезон застуд треба їсти фрукти, ягоди, вітаміни. Це прекрасно, добре. Але без білка не буде синтезу антитіл та інтерферону", — каже лікар.

Білок може бути як тваринного, так і рослинного походження. А це м'ясо, риба, боби, горіхи тощо. Проте єдине, що дійсно захистить від тяжкого перебігу вірусного захворювання — це щеплення.

"Ми зараз дуже рекомендуємо поєднувати вакцинацію від коронавірусу з вакцинацією від грипу. За даними ВООЗ, до нас йдуть нові штами грипозного вірусу", — зазначив імунолог.

Вакцинація населення

На питання щодо вакцинації і протипоказань до щеплення імунолог Олег Назар відповідав і під час прямої трансляції "Запитай у лікаря".

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"Висока температура — запальний процес. Будь-який — алергічний, імунологічний, інфекційний — це є вже протипоказання до щеплення на даний час. Людина має одужати, тоді розглядається питання про подальше щеплення", — підкреслив Олег Назар.

Щотижня Фонд Ріната Ахметова залучає експертів з питань ковіду до прямих ефірів. У межах проєкту "Запитай у лікаря" кожен українець може отримати рекомендацію від фахівця.

"Запитай у лікаря" — важливий проєкт

"Пандемія коронавірусу триває. У суспільстві зростає напруга і не вщухають чутки. Щоб закрити потребу в об'єктивній інформації, Фонд Ріната Ахметова продовжує проєкт "Запитай у лікаря", — зазначив представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

Повні версії трансляцій із досвідченими лікарями є на сторінках Фонду Ріната Ахметова у Facebook і YouTube. Матеріали проєкту "Запитай у лікаря" на діджитал-майданчиках переглянули близько 20-ти мільйонів разів.

Україна більше не в "зеленому списку" ЄС

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з коронавірусною хворобою. Це означає, що для українських туристів не рекомендується відкривати кордони.

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Як пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба, після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде.

"Це рекомендація, а фінальні рішення прийматимуться кожною окремою країною ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для українців", – написав він у Twitter.

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