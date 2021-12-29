Штамм "Омикрон": можно ли лечить противовирусными препаратами и когда ожидать вспышки (видео)

Медики ожидают большой прирост больных штаммом "Омикрон"

Штамм "Омикрон" уже в Киеве. В мэрии уверяют: зараженные вакцинированы болеют в легкой форме. Не навредят ли противовирусные препараты при ковиде, почему "Омикрон" ширится чрезвычайно быстро и что медики прогнозируют на следующий год. На такие вопросы отвечала семейный врач Мария Витковская.

Больных COVID-19 стало меньше?

В разгар пандемии до Марии Витковкой обращались тысячи больных COVID-19. Последними неделями очереди пациентов уменьшились.

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"Я думаю, что это связано с тем, что мы в принципе очень большое количество людей охватили вакцинацией. Плюс ограничения, которые были введены. То есть люди меньше контактировали", — говорит семейный врач Мария Витковская.

Дельта-волна коронавируса отступила, но ненадолго.

"Здесь еще один такой фактор — появился "Омикрон", который, к сожалению, очень быстро распространяется. Мы ожидаем, что вообще будет очень большой рост", — отметила Мария Витковская.

Когда будет вспышка "Омикрона"?

"Омикрон" начнет масштабное наступление после новогодних праздников. И будет шириться чрезвычайно быстро.

"Его геном насчитывает около 50 мутаций. И эти мутации как раз касаются шипов, с помощью которых вирус попадает в клетки. Есть большая вероятность того, что будут болеть те люди, которые вакцинированы и те люди, которые переболели", — подчеркнула врач.

Антибиотики бессильны

Семейный врач напоминает, что антибиотики при коронавирусной болезни неэффективны. А еще предостерегает от употребления противовирусных препаратов.

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"Чрезмерная стимуляция иммунного ответа при ковиде, она может потом вылезти боком. То есть нельзя принимать эти препараты. Во-первых, они не эффективны, во-вторых, они могут еще и навредить", — говорит Мария Витковская.

"Спроси у доктора"

Информацией, которая поможет сохранить здоровье, врач делится присоединившись к онлайн проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Проект Фонда Рината Ахметова это очень полезная вещь. Это очень важно сейчас, потому что много дезинформации поступает из разных источников и люди этому верят", — подчеркнула врач.

Эфиры с ведущими медиками страны Фонд Рината Ахметова организует еженедельно. Уже состоялось 57 трансляций. Общий охват проекта на диджитал-площадках — 21 миллион.

"Спроси у доктора" — часть большого системного проекта"Борьба с COVID-19 в Украине". Учредитель Фонда Ринат Ахметов по личной инициативе выделил на борьбу с коронавирусом около полмиллиарда гривен", — отметил представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

Победа над коронавирусом

За два года пандемии на ковид уже переболели более трех с половиной миллионов украинцев. А уже 2022 год может стать годом победы над коронавирусом, прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения. Отечественная экспертка с таким мнением соглашается.

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"Уже очень много людей переболели и переболели даже не зная об этом. И это нас защитит от дальнейшего распространения. И, возможно, на этом закончится уже эта пандемия", — отметила врач Мария Витковская.

Симптомы "Омикрона"

Отметим, что существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.

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