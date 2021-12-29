Штам "Омікрон": чи можна лікувати противірусними препаратами та коли очікувати спалаху (відео)

Медики очікують великий приріст хворих на штам "Омікрон"

Штам "Омікрон" уже в Києві. У мерії запевняють: заражені — вакциновані хворіють у легкій формі. Чи не нашкодять противірусні препарати при ковіді, чому "Омікрон" шириться надзвичайно швидко та що медики прогнозують на наступний рік. На такі питання відповідала сімейна лікарка Марія Вітковська.

Хворих на COVID-19 поменшало?

У розпал пандемії до Марії Вітковської звертались тисячі хворих на COVID-19. Останніми тижнями черги пацієнтів зменшилися.

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"Я думаю, що це пов’язано з тим, що ми в принципі дуже велику кількість людей охопили вакцинацією. Плюс обмеження, які були введені. Тобто люди менше контактували", — каже сімейна лікарка Марія Вітковська.

Дельта-хвиля коронавірусу відступила, але ненадовго.

"Тут ще один такий фактор — з’явився "Омікрон", який, на жаль, дуже швидко розповсюджується. Ми очікуємо, що взагалі буде дуже великий зріст", — зазначила Марія Вітковська.

Коли буде спалах "Омікрону"?

Омікрон почне масштабний наступ після новорічних свят. І буде ширитися надзвичайно швидко.

"Його геном налічує близько 50 мутацій. І ці мутації саме стосуються шипів, за допомогою яких вірус потрапляє в клітини. Є велика ймовірність того, що будуть хворіти ті люди, які вакциновані й ті люди, які перехворіли", — наголосила лікарка.

Антибіотики безсильні

Сімейна лікарка нагадує, що антибіотики при коронавірусній хворобі неефективні. А ще застерігає від вживання противірусних препаратів.

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"Надмірна стимуляція імунної відповіді при ковіді, вона може потім вилізти боком. Тобто не можна приймати ці препарати. По-перше, вони не ефективні, по-друге, вони можуть ще й нашкодити", — каже Марія Вітковська.

"Запитай у лікаря"

Інформацією, яка допоможе зберегти здоров’я, лікарка ділиться долучившись до онлайн проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Проєкт Фонду Ріната Ахметова це дуже корисна річ. Це дуже важливо зараз, тому що багато дезінформації надходить з різних джерел і люди цьому вірять", — підкреслила лікарка.

Ефіри із провідними медиками країни Фонд Ріната Ахметова організовує щотижня. Вже відбулося 57 трансляцій. Загальне охоплення проєкту на діджитал-майданчиках — 21 мільйон.

"Запитай у лікаря" — частина великого системного проєкту "Боротьба з ковід в Україні". Засновник Фонду Рінат Ахметов за особистою ініціативою виділив на боротьбу з коронавірусом близько пів мільярда гривень", — наголосив представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

Перемога над коронавірусом

За два роки пандемії на ковід уже перехворіли понад три з половиною мільйони українців. А вже 2022 може стати роком перемоги над коронавірусом, прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров’я. Вітчизняна експертка з такою думкою погоджується.

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"Уже дуже багато людей перехворіли та перехворіли навіть не знаючи про це. І це нас захистить від подальшого розповсюдження. І, можливо, на цьому закінчиться вже ця пандемія", — зазначила лікарка Марія Вітковська.

Симптоми "Омікрону"

Зазначимо, що є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

болі у м'язах,

іноді навіть нічна пітливість.

Але нещодавно у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) вказали на ще один симптом – сонний параліч.

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