Сиротству — нет! История семьи, которая изменила жизнь Зины к лучшему

Девочку забрали из интерната и воспитывают ее в заботе и любви

Она приняла их с первого взгляда и сразу назвала мамой и папой. Несмотря на строгий карантин и другие сложности — новые родители быстро забрали маленькую Зину из интерната домой. Как изменилась ее жизнь — знает корреспондентка "Сегодня" Юлия Покидина.

Перемены в жизни Зины

С тех пор, как шестилетнюю Зину из интерната забрали в новую семью — она не кое-как изменилась. Потому что отставала от сверстников во всем: по росту, весу и даже общему развитию.

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"За этот год она у нас очень подтянулась. Она выросла почти на 8 сантиметров, она набрала у нас в весе с 20 килограммов до 24-х. Она у нас подросла, повзрослела", — говорит мать-усыновительница Валерия Терехова.

Сейчас девочка учится в первом классе. И хотя требует много внимания от родителей, дает им — значительно больше.

"Это же папина доченька. Хотелось дочку. Так и случилось. Зеленоглазая блондинка. На самом деле я когда провожу с ней время — я кайфую. Просто класс", — рассказал отец-усыновитель Артем Пидченко.

Усыновление девочки

Супруги не имели общих детей. Над усыновлением сначала задумалась Валерия, и муж ее сразу поддержал. Забрали домой Зину во время строгого карантина, несмотря на все сложности. Первую встречу с дочкой вспоминают до сих пор.

"Нам привели ребенка за руку, спросили, знает ли она нас. Она сказала: да, это мои приемные папа и мама", — делится воспоминаниями мать-усиновительница девочки.

Адаптация прошла легко, говорит Валерия. В новом доме ребенок чувствует себя вполне комфортно.

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"Я счастлива, здесь меня никто не обижает, я здесь играю с собаками, во дворе, занимаюсь", — говорит дочь Валерии и Артема Зина Пидченко.

Тренинг от Фонда Рината Ахметова

Чтобы избежать проблем в воспитании, родители-усыновители прошли специальные курсы. А также посетили тренинг от Фонда Рината Ахметова.

"Было очень много ДДСТ, приемные родители, люди, которые хотят усыновить деток. Слушая вот этих замечательных мам приемных, я конечно понимаю, что мне надо больше терпения, потому что мы очень ее торопим, я так думаю", — рассказала мать-усыновительница Валерия Терехова.

Более 10 лет Фонд Рината Ахметова способствует устройству детей из интернатных учреждений в семьи. Благодаря всеукраинскому порталу по усыновлению "Сиротству — нет!" почти 10 тысяч мальчиков и девочек нашли своих родителей.

"Возможно, благодаря фонду кто-то надумает взять ребенка, кто-то поймет, что ему это нужно", — добавил отец-усыновитель Артем Пидченко.

Артем и Валерия поняли это давно и ни разу не пожалели о своем решении.

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Фонд Рината Ахметова организовал тренинг для новых родителей детей из интерната

В рамках программы "Сиротству — нет!" Фонд Рината Ахметова поддерживает семьи опекунов, приемные семьи и детские дома семейного типа. За 10 лет работы Всеукраинского портала усыновления, почти 10 тысяч детей нашли семейный уют.

Фонда Рината Ахметова часто организует выездные семинары, на которых родители, взявшие ребенка из интерната, могут услышать много интересной и полезной информации. В частности, родителей-усыновителей учат психологии детей, которые прошли непростой путь, пока попали в семью.

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