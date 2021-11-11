Сирітству — ні! Історія родини, яка змінила життя Зіни на краще

Дівчинку забрали з інтернату та виховують її в турботі та любові

Вона прийняла їх з першого погляду й одразу назвала мамою і татом. Попри суворий карантин та інші складнощі — нові батьки швидко забрали маленьку Зіну з інтернату додому. Як змінилося її життя — знає кореспондентка "Сьогодні" Юлія Покідіна.

Зміни в житті Зіни

Відтоді, як шестирічну Зіну з інтернату забрали у нову сім'ю — вона неабияк змінилася. Бо відставала від однолітків в усьому: за зростом, вагою і навіть загальним розвитком.

Реклама

"За цей рік вона у нас дуже підтягнулася. Вона виросла майже на 8 сантиметрів, вона набрала у нас у вазі з 20 кілограмів до 24-х. Вона у нас підросла, подорослішала", — каже мати-усиновителька Валерія Терехова.

Зараз дівчинка навчається у першому класі. І хоча потребує багато уваги від батьків, дає їм — значно більше.

"Це ж татова дочечка. Хотілося доньку. Так і сталося. Зеленоока блондинка. Насправді я коли проводжу з нею час — я кайфую. Просто клас", — розповів батько-усиновитель Артем Підченко.

Усиновлення дівчинки

Подружжя не мало спільних дітей. Над усиновленням спочатку замислилася Валерія, і чоловік її одразу підтримав. Забрали додому Зіну під час суворого карантину, попри всі складнощі. Першу зустріч з донькою пригадують і досі.

"Нам привели дитину за руку, запитали, чи знає вона нас. Вона сказала: так, це мої прийомні тато і мама", — ділиться спогадами мати-усиновителька дівчинки.

Адаптація минула легко, каже Валерія. У новому домі дитина почувається цілком комфортно.

Реклама

"Я щаслива, тут мене ніхто не ображає, я тут граюся з собаками, у дворі, займаюся", — каже донька Валерії та Артема Зіна Підченко.

Тренінг від Фонду Ріната Ахметова

Щоби уникнути проблем у вихованні, батьки-усиновителі пройшли спеціальні курси. А також відвідали тренінг від Фонду Ріната Ахметова.

"Було дуже багато ДБСТ, прийомні батьки, люди, які хочуть усиновити діток. Слухаючи ось цих чудових мам прийомних, я звичайно розумію, що мені треба більше терпіння, тому що ми дуже її квапимо, я так думаю", — розповіла мати-усиновителька Валерія Терехова.

Понад 10 років Фонд Ріната Ахметова сприяє влаштуванню дітей з інтернатних закладів у сім'ї. Завдяки всеукраїнському порталу з усиновлення "Сирітству — ні!" майже 10 тисяч хлопчиків і дівчаток знайшли своїх батьків.

"Можливо, завдяки фонду хтось надумає взяти дитину, хтось зрозуміє, що йому це потрібно", — додав батько-усиновитель Артем Підченко.

Артем і Валерія зрозуміли це давно і жодного разу не пошкодували про своє рішення.

Реклама

Фонд Ріната Ахметова організував тренінг для нових батьків дітей з інтернату

В рамках програми "Сирітству — ні!" Фонд Ріната Ахметова підтримує сім'ї опікунів, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. За 10 років роботи Всеукраїнського порталу всиновлення, майже 10 тисяч дітей знайшли сімейний затишок.

Фонду Ріната Ахметова часто організовує виїзні семінари, на яких батьки, які взяли дитину з інтернату, можуть почути багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, батьків-усиновителів вчать психології дітей, які пройшли непростий шлях, поки потрапили в сім'ю.

Читайте також