Забив до смерті: у вбивстві 4-річної дівчинки під Дніпром підозрюють її батька (відео)

У Дніпропетровській області чоловік до смерті забив 4-річну доньку. Її знайшли у власному ліжку з синцями на тілі. Що робила у цей час мама? Це ще мають з'ясувати правоохоронці. Але вони вже затримали батька. Чому така жорстокість до власної дитини? Деталі цієї історії з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф'єв.

Деталі інциденту

Непримітний будинок край села. Подвір’я захаращене гіллям та сміттям. Напередодні вранці сюди викликали швидку. Сказали, дитині зле. Коли фельдшери зайшли до помешкання – побачили моторошну картину. 4-річна дівчинка лежить у ліжку і не дихає. Обличчя бліде, як крейда, а тіло – у синцях.

Судмедекспертиза засвідчила: маленьку Олю сильно побили. Смерть настала через тяжку травму голови. Підозрюють 38-річного батька дівчинки.

"За попередньою інформацією, саме він і наніс їй тілесні ушкодження. Батько вже притягався до адміністративної відповідальності", — розповіла речниця управління Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Як таке могло статися – у будинку розпитати нема у кого. Сусіди теж неговіркі. Кажуть, що родина переїхала сюди пів року тому. Чоловік із жінкою та троє їхніх дітей. Окрім 4-річної Олі — ще двоє хлопчиків, яким по 6 років.

"Хату купили недавно. Казали, що малозабезпечені. Вони нікого у двір не пускали", — каже жителька Миколаївки Людмила.

Що кажуть у соціальній службі?

У соціальній службі кажуть, що родина бідувала, проте малюків не ображали.

"Вони не пили, не курили. Повна сім’я, виховували дітей. Ніколи не було зауважень від медиків", — розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської сільради Наталія Клименко.

Що відомо про батька та матір

Тато останнім часом не працював, та від допомоги односельців, переконують, відмовлявся. Сам доглядав малечу, поки мати лікувалася у психдиспансері. Вона має розлади. Після смерті доньки вона спілкувалася із сільськими чиновниками.

"Сьогодні вона стверджує, що не бачила, коли він дитину бив. Чому не викликали швидку – мама сказала, що побоялася, що немає грошей. Не знала, що це безкоштовно", — каже заступниця голови Миколаївської сільради Людмила Гарнатко.

Доля чоловіка та дітей

38-річного чоловіка вже заарештували. Йому загрожує до 10 років в’язниці. Двоє синів нині у діда з бабою. Там само і їхня мати. Чи забирати у неї дітей, у сільраді обіцяють вирішити до кінця місяця.

Жорстоке вбивство під Києвом

В Ірпені 46-річний місцевий мешканець побив до смерті свою матір через те, що вона відмовилася дати йому гроші.

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про те, що в Ірпені тіло 72-річної мешканки зі слідами насильства виявили сусіди. У будинку не було вкрученого в підлогу металевого сейфа, мобільного телефону та планшета.

"Було встановлено, що син прийшов до своєї матері та зажадав грошей. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та завдав численні удари по голові. Під час обшуків у квартирі зловмисника знайшли викрадені речі", — розповіли в поліції.

Жителя Ірпеня затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі чи довічне з конфіскацією майна.

Читайте також