У Мелітополі в сміттєвому баці знайшли мертве немовля: подробиці моторошної історії

Мертве немовля, загорнуте в рушник, – у сміттєвому баку. Моторошна знахідка у Мелітополі. Хлопчик прожив лише 8 годин, кажуть медики. Тепер копи розшукують ту, хто його народила та викинула як непотріб. Що ж спричинило смерть малюка – у моторошній історії розбирався кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін.

Бездиханне тіло немовляти двоє безхатьків знайшли зранку – просто в сміттєвому баку житлового кварталу в середмісті Мелітополя. Хлопчик прожив лише вісім годин. Його тіло загорнули у рушник та поклали у поліетиленовий пакет.

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Оговтавшись від шоку, чоловік і жінка звернулися до перехожих. Ті – одразу викликали поліцію. Місцеві збентежені. Їм годі було уявити, що таке може статися в їхньому дворі.

У бак, де знайшли немовля, зносять сміття жителі принаймні трьох дев’ятиповерхівок. Серед них підозрюваних поки немає. Найімовірніше, хтось приніс або привіз немовля з іншого району, вважають тутешні мешканці.

Судмедексперти оглянули тіло хлопчика. Жодних ознак насильницької смерті. Що спричинило загибель – поки невідомо. Поліція розшукує горе-матір. Залучили навіть собак.

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"Зусилля всіх оперативних підрозділів наразі спрямовані на встановлення особи матері, яка народила вказану дитину", — зазначив заступник начальника Мелітопольського районного відділу поліції Олександр Міщенко.

Та на місці злочину службовий собака слід не взяв. Тому поліцейські перевіряють пологові та лікарні, де могла бути зареєстрованою породілля. Справу розглядають як умисне вбивство. Не виключають, що це міг бути нещасний випадок.

Немовля в пакеті

У селищі Товсте Тернопільської області на вулиці біля смітника виявили покинуте немовля в пакеті. Від народження до моменту, коли його знайшли, минуло приблизно 3 години. Живу дитину госпіталізували з пневмонією.

У поліції відкрили кримінальне провадження. Нині правоохоронці розшукують батьків немовляти.

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