Каміла знову чує! Фонд Ріната Ахметова придбав дівчинці слуховий апарат

Сім'я дівчинки не могла собі дозволити придбати дорогий апарат, який дуже важливий для Каміли

Близько двісті тисяч дітей в Україні мають порушення слуху. 6-річна Каміла з Донеччини — одна з них. Рік тому дівчинка сама помітила проблему та розказала про це мамі. Зараз прагне лише одного — чути на всі 100. Та чи можливо це?

6-річна Каміла на дитячому майданчику завжди знайде собі заняття. Та коли грається з іншими дітьми — можуть виникнути непорозуміння.

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Каміла майже не чує на одне вухо. Це створює проблеми в спілкуванні.

"У 5 років вона мені сказала, що мама, я погано чую на одне вушко. Ми поїхали в Краматорськ для обстеження у лікарів. Аудіометрія, КСВП — це все, щоб зрозуміти в чому проблема", — розповіла мати дівчинки Надія Романченко.

Лікарі діагностували сенсоневральну приглухуватість. Можливо, вада вроджена та пов'язана зі складною вагітністю Надії — стресами через постійні обстріли, які жінка пережила в Мар'їнці.

"Було страшно, дуже страшно. Переживала як за дитину, так і за себе. Потім ми пішли в садок — часто хворіли. Потрапили в інфекційну лікарню з двостороннім запаленням легенів. Нам ось ці антибіотики кололи, капали. Ліки впливають, може це й дало на слух дитині", — вважає Надія Романченко.

Для того, щоб Каміла чула навколишній світ та повноцінно розвивалася — потрібен слуховий апарат, запевняють фахівці.

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"Вона буде рівномірно чути розмовну мову, розуміти звуки, чути тихі звуки, особливо шепітну мову — те, що у неї знижено особливо. Це буде добре впливати на розвиток, на її мову, навчання", — каже лікарка-сурдологиня, аудіометристка Ольга Орос.

Та ціна сучасного пристрою зависока для родини, де працює лише тато. А мама — в декреті з двома дітьми.

"Є Фонд Ріната Ахметова. Я зайшла на сайт, багато прочитала відгуків, яким діткам він допоміг і вирішила сама спробувати. Я чекала цієї відповіді. Спасибі велике! Вдячна йому за це, за те, що допоміг придбати нам слуховий апарат", — зазначила мати Каміли Надія Романченко.

Понад 10 років Фонд Ріната Ахметова допомагає хлопчикам і дівчаткам з вадами слуху. Каміла — одна з понад 200 дітей, які отримали слухові апарати в межах проєкту "Тепер я чую".

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