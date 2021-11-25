Львовская больница заполнена невакцинированными COVID-пациентами: врачи просят делать прививки

Среди тяжелобольных на COVID-19 привитых почти нет. 97% процентов пациентов Жовковской больницы во Львовской области — невакцинированные. Медики вновь и вновь отмечают: вакцинация спасает жизни. Корреспондентка "Сегодня" Юлия Покидина побывала во львовской больнице, где от COVID-19 лечат невакцинированных людей.

Работа во львовской больнице кипит

Во львовской больнице всегда горит свет и шумит оборудование. Круглосуточно дежурят медики.

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"Медсестры, младший медицинский персонал, врачи — мы все работаем одной командой. Все работают на то, чтобы помочь пациентам в такой тяжелой ситуации", — заведующая отделения интенсивной терапии Жовковской больницы Галина Белецкая.

Пациенты — невакцинированные

Отделение интенсивной терапии Жовковской больницы во Львовской области полтора месяца назад присоединилось к лечению ковид-пациентов. И заполнилось в первые же дни, вспоминают медики.

"Которые поступили к нам пациенты в реанимационное отделение — ни одного пациента не было вакцинировано. То есть все невакцинированные. Поэтому мы призываем всех родственников тех пациентов, вообще всех людей, которые еще не были вакцинированы, обязательно провакцинироваться", — подчеркнула врач.

Дополнительные COVID-койки

Кроме основных мест пришлось развернуть два дополнительных. Ибо лечение штамма "Дельта" более сложное и длительное.

"Тяжелее, тяжелее они поддаются лечению. Пациенты малоактивны. Когда в сравнении с предыдущим разом, когда были пациенты — они были более активны, они могли поворачиваться в постели, они могли помогать медперсоналу — укладываться на живот, переворачиваться на бок", — говорит заведующая отделением интенсивной терапии.

ИВЛ спасает жизни

Все больные в реанимации — кислородно зависимые. Но не каждый аппарат искусственной вентиляции легких имеет нужные функции, чтобы оказать помощь пациенту.

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"Неинвазивная вентиляция легких может обеспечиваться только современными аппаратами ИВЛ. Этот подарок, эта спонсорская помощь от Рината Ахметова, аппарат ИВЛ, он имеет такую функцию, что является важным и основным в лечении пациентов реанимационного отделения с коронавірусною болезнью", — отметила Галина Белецкая.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

С начала пандемии государственные медучреждения во всей стране получили от Фонда Рината Ахметова более тысячи единиц высококлассного оборудования, более 200 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, средств защиты и расходных материалов. Такая поддержка помогает врачам спасать жизни людей.

"Что придает силу — это наверняка те пациенты, которые после тяжелого такого течения и после тяжелого труда, который был вложен, они идут с положительной динамикой. Когда они снимаются с кислородной терапии, когда они выписываются домой, когда ты видишь спасенную жизнь — это наверное самая большая благодарность, которая может быть для врача", — подчеркнула врач.

Помощь амбулатории на Прикарпатье

Амбулатория на Прикарпатье получила современный внедорожник, который имеет необходимую медицинскую технику. Автомобиль облегчил работу врачей, которым нужно ездить на вызовы к больным разбитыми дорогами, поскольку это занимает много времени.

Транспортное средство предоставил Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "200 скорых для Украины". Стартовал он еще в 2019 году. Тогда основатель благотворительной организации лично принял решение помочь экстренной медицине.

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