Львівська лікарня заповнена невакцинованими COVID-пацієнтами: лікарі просять робити щеплення

Серед важкохворих на COVID-19 щеплених майже немає. 97% відсотків пацієнтів Жовківської лікарні у Львівській області — невакциновані. Медики знов і знов наголошують: вакцинація рятує життя. Кореспондентка "Сьогодні" Юлія Покідіна побувала у львівській лікарні, де від COVID-19 лікують невакцинованих людей.

Робота у Львівській лікарні кипить

У Львівській лікарні завжди горить світло та шумить обладнання. Цілодобово чергують медики.

Реклама

"Медсестри, молодший медичний персонал, лікарі — ми всі працюємо однією командою. Всі працюють на те, щоб допомогти пацієнтам у такій важкій ситуації", — завідувачка відділення інтенсивної терапії Жовківської лікарні Галина Білецька.

Пацієнти — невакциновані

Відділення інтенсивної терапії Жовківської лікарні на Львівщині півтора місяця тому долучилося до лікування ковід-пацієнтів. І заповнилося у перші ж дні, пригадують медики.

"Які поступили до нас пацієнти в реанімаційне відділення — жодного пацієнта не було вакциновано. Тобто всі невакциновані. Тому ми закликаємо всіх родичів тих пацієнтів, взагалі всіх людей, які ще не були вакциновані, обов'язково провакцинуватися", — наголосила лікарка.

Додаткові COVID-ліжка

Окрім основних місць довелося розгорнути два додаткових. Бо лікування штаму "Дельта" більш складне і тривале.

"Важчий перебіг, важче вони піддаються лікуванню. Пацієнти є малоактивні. Коли в порівнянні з попереднім разом, коли були пацієнти — вони були більш активні, вони могли повертатися в ліжку, вони могли допомагати медперсоналу — вкладатись на живіт, повертатись на бік", — каже завідувачка відділення інтенсивної терапії.

ШВЛ рятує життя

Усі хворі у реанімації — киснево залежні. Та не кожен апарат штучної вентиляції легень має потрібні функції, щоби надати допомогу пацієнту.

Реклама

"Неінвазивна вентиляція легень може забезпечуватися тільки сучасними апаратами ШВЛ. Цей подарунок, ця спонсорська допомога від Ріната Ахметова, апарат ШВЛ, він має таку функцію, що є важливим і основним в лікуванні пацієнтів реанімаційного відділення з коронавірусною хворобою", — зазначила Галина Білецька.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

Від початку пандемії державні медзаклади в усій країні отримали від Фонду Ріната Ахметова понад тисячу одиниць висококласного обладнання, більш як 200 апаратів ШВЛ. А також сотні тисяч експрес-тестів, засобів захисту і витратних матеріалів. Така підтримка допомагає лікарям рятувати життя людей.

"Що надає силу — це напевно ті пацієнти, які після важкого такого перебігу і після важкої праці, яка була вкладена, вони йдуть з позитивною динамікою. Коли вони знімаються з кисневої терапії, коли вони виписуються додому, коли ти бачиш врятоване життя — це напевно найбільша подяка, яка може бути для лікаря", — підкреслила лікарка.

Допомога амбулаторії на Прикарпатті

Амбулаторія на Прикарпатті отримала сучасний позашляховик, який має необхідну медичну техніку. Автомобіль полегшив роботу лікарів, яким потрібно їздити на виклики до хворих розбитими дорогами, оскільки це займає багато часу.

Транспортний засіб надав Фонд Ріната Ахметова у рамках проєкту "200 швидких для України". Стартував він ще у 2019 році. Тоді засновник благодійної організації особисто прийняв рішення допомогти екстреній медицині.

Реклама

Читайте також