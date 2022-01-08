Преодолеть детскую травму войны. Как Фонд Рината Ахметова спас жизнь девочки с Донбасса (видео)

Творчество как успокоительное. Психологические проблемы повлекли за собой немало трудностей в повседневной жизни 10-летней Каролины с Донбасса. Но стоит ей взять в руки бисер или цветную бумагу – страхи проходят.
Что еще помогает девочке преодолеть травму войны – читайте далее в материале "Сегодня".
Кот Вася для 10-летней Каролины – настоящий антистресс. Ибо когда страшно или одиноко – помогает не только настроенность на позитив, но и живое существо рядом.
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"Я переживательная очень, боюсь быть одной… Я вспоминаю что-то хорошее и тогда успокаиваюсь", – рассказала жительница Краматорска Каролина Савченко.
Мама девочки говорит, все страхи – из-за войны в Краматорске. Уберечь дочь от психологической травмы – не удалось.
"Когда она видела нашу панику, то понимала, что что-то не так происходит… Я даже сейчас говорю, у меня сердце начинает стучать, потому что это сложно", – рассказала жительница Краматорска Вита Савченко.
Психологические проблемы повлекли за собой ряд трудностей в повседневной жизни Каролины – от страха оставаться в одиночестве вплоть до физической боли.
"Она из детства пережила этот страх – и теперь боится, если кого-то из своих рядом нет, она очень переживает по этому поводу, начинаются даже приступы, панические атаки", – подчеркнула мама девочки.
Один из способов преодолевать такие состояния – делать что-то своими руками.
"Я люблю что-то мастерить!" – призналась Каролина.
"У нас творчество: рисование, лепка, бисер, это все у нас в ходу всегда, у нас все везде разложено, эти краски, фломастеры", – рассказала Вита Савченко.
Каролина вспоминает, что много творческих задач было и на занятиях с психологами в проекте "Мирное лето" от Фонда Рината Ахметова.
"Я вспоминаю, как на Мирном лете мы рисовали, говорили, чтобы я не нервничала, была спокойной", – сказала девочка.
Поздравить девочку с праздниками представители благотворительной организации приехали лично. Каролина – одна из ста тысяч детей, получивших в этом году подарки от Фонда Рината Ахметова.
"Мне кажется, это единственный Фонд, который помогает вообще не только деткам, а и другим семьям в разных сложных ситуациях. Спасибо им большое!" – сказала жительница Краматорска Вита Савченко.
Акции "Ринат Ахметов – детям" уже более двадцати лет. Только за последние 14 лет поздравления от благотворителя получили почти миллион мальчиков и девочек.
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